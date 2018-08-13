Альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус

НАЛЬЧИК, 13 авг – РИА Новости. Альпинист сорвался с высоты около 5,3 тысячи метров во время восхождения на Эльбрус, на его поиски вышли восемь спасателей, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

"В 13.00 мск в понедельник поступила предварительная информация, что на горе Эльбрус в районе седловины на высоте 5300 метров сорвался участник восхождения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, о случившемся сообщили очевидцы. "Откуда сорвавшийся альпинист, пока неизвестно", — добавили в отряде.

Для проведения поисково-спасательных работ на место вышли восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Это вторая операция, которая проводится на Эльбрусе в понедельник. Ранее сообщалось, что в 06.40 мск на высоте 5600 метров пропал альпинист-одиночка, 1960 года рождения из Волгограда, не зарегистрированный в спасательной службе. Его поиски пока не дали результата, не исключено, что спортсмен пошел дальше по маршруту на территорию Карачаево-Черкесии.