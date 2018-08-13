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Происшествия

В Карелии задержали подозреваемого в поджоге церкви

(обновлено: 14:33 13.08.2018)
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© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы у сгоревшего здания церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. Архивное фотоСотрудник противопожарной службы у сгоревшего здания церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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ПЕТРОЗАВОДСК, 13 авг — РИА Новости. В Карелии на 30 суток задержали подростка, которого подозревают в поджоге Успенской церкви в Карелии. Об этом сообщила РИА Новости представитель республиканского управления СК Ольга Голубенко.

Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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В Киеве подожгли храм УПЦ Московского патриархата

"Он комментирует мотивы своего поступка, но в интересах следствия эта информация не разглашается", — сказала она.

Следователи не сообщают, явился ли задержанный подросток с повинной, признает или отрицает свою вину в поджоге.

Поджог церкви

В пятницу полностью сгорело здание Успенской церкви. По предварительной версии, церковь подожгли. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение объекта культурного наследия".

Сотрудник противопожарной службы у сгоревшего здания церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. 10 августа 2018
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Власти Карелии хотят восстановить сгоревшую Успенскую церковь XVIII века

По версии следствия, 15-летний подросток, гостивший у бабушки недалеко от церкви в Кондопоге, поджег Успенскую церковь. Его поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Карелии. СК назначил судебную психолого-психиатрическую экспертизу для определения его вменяемости.

Позднее газета "Комсомольская правда" со ссылкой на местных жителей сообщила, что подросток якобы причисляет себя к сатанистам и поджег церковь намеренно.

Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви построили в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Это был памятник народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающий эволюцию шатровых храмов прионежской школы. Кроме того, это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.

© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы у сгоревшего здания церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Сотрудники противопожарной службы у сгоревшего здания церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. Архивное фото
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Происшествия
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Серж К
Пока гром не грянет - мужик не перекрестится!.. (С)

И откуда такие "подростки" берутся?..
14:34
13.08.2018
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Vladimir Vladimirov
Боятся огласить причину поджога: ведь подростка кто-либо да поймёт.
14:23
13.08.2018
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nkopiernik
Надо было заранее обеспечить такой памятник достойными средствами пожаротушения.Шутка ли - древесина сохла 300 лет! Это же почти порох.Пожарные приехали через 8 минут - а было уже поздно.
14:10
13.08.2018
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Геннадий Сенюшкин
Может быть лучше этот поджог повесить на pussy riot?
13:29
13.08.2018
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ais.belov
Демоны?...))
13:26
13.08.2018
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