В Карелии задержали подозреваемого в поджоге церкви

Сотрудник противопожарной службы у сгоревшего здания церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. Архивное фото

Сотрудник противопожарной службы у сгоревшего здания церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. Архивное фото

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 авг — РИА Новости. В Карелии на 30 суток задержали подростка, которого подозревают в поджоге Успенской церкви в Карелии. Об этом сообщила РИА Новости представитель республиканского управления СК Ольга Голубенко.

"Он комментирует мотивы своего поступка, но в интересах следствия эта информация не разглашается", — сказала она.

Следователи не сообщают, явился ли задержанный подросток с повинной, признает или отрицает свою вину в поджоге.

Поджог церкви



В пятницу полностью сгорело здание Успенской церкви. По предварительной версии, церковь подожгли. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение объекта культурного наследия".

По версии следствия, 15-летний подросток, гостивший у бабушки недалеко от церкви в Кондопоге, поджег Успенскую церковь. Его поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Карелии. СК назначил судебную психолого-психиатрическую экспертизу для определения его вменяемости.

Позднее газета "Комсомольская правда" со ссылкой на местных жителей сообщила, что подросток якобы причисляет себя к сатанистам и поджег церковь намеренно.

Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви построили в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Это был памятник народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающий эволюцию шатровых храмов прионежской школы. Кроме того, это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.