СК возбудил дело после отравления 13 детей в лагере в Омской области

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 13 детей в летнем лагере в Омской области, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Региональный минздрав сообщил в субботу, что из детского оздоровительного лагеря "Юбилейный" 10-11 августа в инфекционный стационар госпитализированы десять детей с подозрением на кишечную инфекцию. Отмечалось, что в лагере работают педиатры, терапевты и специалисты Роспотребнадзора, возбудитель вирусной кишечной инфекции у госпитализированных детей не обнаружен.

"Следственными органами СК РФ по Омской области по факту выявления признаков пищевого отравления у 13 детей возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что в настоящее время в медицинском учреждении остаются шесть детей, их жизни ничто не угрожает, остальные дети выписаны, летний лагерь закрыт. "В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и причин случившегося, назначены медицинские и химическая экспертизы, изъяты документы о деятельности оздоровительного лагеря. Расследование уголовного дела продолжается", — добавляется в сообщении.