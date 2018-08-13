На Ставрополье три человека погибли в ДТП

ПЯТИГОРСК, 13 авг — РИА Новости. Три человека погибли, один пострадал в результате столкновения внедорожника со столбом на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
По данным ведомства, три пассажира внедорожника погибли на месте ДТП.
"Всего в авто были четыре человека, трое из них погибли и 1 ранен", — отметили в УГИБДД по краю.
Ранее сообщалось о двух пострадавших.
Осмотр транспортного средства и места автоаварии дает основания полагать, что погибшие и пострадавшие в ДТП не использовали ремни безопасности транспортного средства, добавили в УГИБДД.