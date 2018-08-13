На Ставрополье три человека погибли в ДТП

ПЯТИГОРСК, 13 авг — РИА Новости. Три человека погибли, один пострадал в результате столкновения внедорожника со столбом на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.

"Утром, по предварительной версии, водитель внедорожника — девушка, двигаясь со стороны Буденновска в направлении села Арзгир, не справилась с управлением, допустила наезд на придорожный сигнальный столбик и последующее опрокидывание автомобиля в кювет", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, три пассажира внедорожника погибли на месте ДТП.

"Всего в авто были четыре человека, трое из них погибли и 1 ранен", — отметили в УГИБДД по краю.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Осмотр транспортного средства и места автоаварии дает основания полагать, что погибшие и пострадавшие в ДТП не использовали ремни безопасности транспортного средства, добавили в УГИБДД.