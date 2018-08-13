После ДТП в Томской области восемь человек остаются в реанимации

НОВОСИБИРСК, 13 авг – РИА Новости. Восемь человек остаются в реанимации после "лобового" ДТП в Томской области, при этом состояние пяти из 11 пострадавших улучшилось, сообщает в понедельник региональный департамент здравоохранения.

В минувшую среду на 21-м километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево произошло столкновение встречных автомобилей Toyota Fun Cargo и Toyota Town Ace. УМВД по региону сообщало об одном погибшем и пятерых пострадавших в аварии. По данным областного департамента здравоохранения, всего в ДТП пострадали 11 человек.

"Состояние пяти пострадавших в крупном ДТП под Томском улучшилось. Сегодня в стационарах Томска находятся 11 пострадавших во время аварии 8 августа", — говорится в сообщении.

По данным главрача больницы скорой медицинской помощи №2 Андрея Караваева, 7-летнего мальчика перевели из реанимации в отделение травматологии в состоянии средней тяжести с положительной динамикой, 7-летняя девочка находится в отделении травматологии в стабильном состоянии.

В реанимации больницы скорой медицинской помощи находятся восемь взрослых. Состояние двух женщин стабилизировалось, оценивается как тяжелое. Остальные пациенты, госпитализированные по скорой помощи после аварии, — без изменений. Женщина 38 лет остается в состоянии крайней степени тяжести. Пять человек — мужчина и четыре женщины — по-прежнему в тяжёлом состоянии.

Еще один мужчина 54 лет находится в отделении торакальной хирургии Томской областной клинической больницы в состоянии средней степени тяжести ближе к удовлетворительному, отмечается положительная динамика.