В Крыму три человека погибли при падении автомобиля с обрыва

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Автомобиль в ночь на понедельник рухнул в обрыв на горной дороге в Крыму: три человека погибло, двое ранены, сообщает МВД по Крыму.

"Водитель автомобиля Jeep, двигаясь по автодороге Белогорск-Приветное, допустил выезд за пределы проезжей части, где автомобиль упал с обрыва. В результате ДТП три человека погибли, еще два получили телесные повреждения", — рассказали в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС, обстоятельства выясняются.

Горная дорога Белогорск-Приветное соединяет Белогорск с черноморским побережьем (район Судака) через горный перевал, дорога асфальтирована частично, не оборудована защитными барьерами и не предназначена для движения автомобильного транспорта.