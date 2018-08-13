В Барнауле проверяют информацию об избиении подростка ветеринаром

БАРНАУЛ, 13 авг — РИА Новости. Следователи в Барнауле проверяют информацию о том, что ветеринар одной из клиник избила подростка за фото с баннером, сообщает СУСК РФ по региону.

Видео инцидента появилось в соцсетях. На нем подростки решили сделать фото с баннером, на котором изображены тигры. Когда один из мальчиков просунул голову в прорезь на баннере, вышла ветеринар.

"Сотрудник центра ветеринарной помощи ударила подростка за испорченный рекламный баннер, а также удерживала его в помещении магазина. По данному сообщению проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По результатом проверки будет принято процессуальное решение.