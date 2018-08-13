В Кургане четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

ЧЕЛЯБИНСК, 13 авг – РИА Новости. Грузовой автомобиль столкнулся в воскресенье с легковым автомобилем на автодороге "Иртяш" в Кургане, в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще 2 человека получили ранения, сообщили РИА Новости в понедельник в областном центре медицины катастроф.

"Вчера произошло ДТП… В результате пострадали шесть человек, из них четверо погибли на месте аварии, в том числе двое детей. Еще двое получили травмы и были госпитализированы, в том числе ребенок был госпитализирован в (детскую областную клиническую) больницу имени Красного Креста", — сказал собеседник агентства.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Кургану, авария произошла на 279-м километре автодороги общего пользования федерального значения Р-254 "Иртыш" Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск в Кургане. Водитель, управляя автомобилем Audi 80, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volvo 440 с полуприцепом.

ГИБДД уточняет, что в результате ДТП погибли четыре человека, которые находились в иномарке, в том числе водитель, женщина и двое детей 2016 и 2017 годов рождения. Еще два пассажира легкового автомобиля — семилетняя девочка и молодой человек — получили травмы и были госпитализированы, добавляется в сообщении. Водитель грузовика не пострадал.

По данным областного ГУМЧС России, информация о ДТП поступила в 21.15 (19.15 мск) 12 августа. От МЧС России выезжали на место аварии восемь человек и три единицы техники.