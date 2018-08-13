Источник: в поджоге деревянной церкви в Кондопоге подозревают подростка

Сотрудник противопожарной службы у сгоревшего здания церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. 10 августа 2018

Сотрудник противопожарной службы у сгоревшего здания церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. 10 августа 2018

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 авг – РИА Новости. Карельский подросток подозревается в поджоге старинной деревянной Успенской церкви XVIII века, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

ГУ МЧС ранее информировало, что 10 августа здание храма сгорело полностью. При тушении огня пострадал один из пожарных. Предварительной причиной возгорания назван поджог, однако официально эту версию ведомство не подтверждает. Полиция Карелии и Следственный комитет начали проверку. Возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия, включенного в государственный реестр памятников истории и культуры и взятого под охрану государства.

"(В поджоге) подозревается 15-летний подросток", — сказал собеседник агентства, не уточнив другие подробности.

Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Являлось памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов прионежской школы. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.