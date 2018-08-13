Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в гостинице в Бурятии

КРАСНОЯРСК, 13 авг — РИА Новости. Пострадавшие из-за пожара в гостинице в Улан-Удэ получили травмы и переломы, одна девушка находится в реанимации с ожогами 50% тела, сообщила РИА Новости представитель минздрава республики Туяна Лыгденова.

Ранее МЧС информировало, что в понедельник утром в частном секторе Улан-Удэ горели магазин и гостиница. Пострадали пять человек, из которых четверо госпитализированы.

"Один из пострадавших военный, его после осмотра доставили в военный госпиталь. Один мужчина, предварительно, получил перелом позвоночника, он доставлен на лечение в республиканскую больницу имени Семашко. Две женщины 53 и 18 лет находятся в больнице скорой медицинской помощи. Девушка в тяжелом состоянии в реанимации, у нее 50% ожога тела", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, по данным местных журналистов, люди прыгали со второго этажа.

По информации источника в правоохранительных органах региона, на месте работают дознаватели, выясняются причина и обстоятельства пожара.