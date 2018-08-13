В МЧС рассказали о ходе спасательной операции в горах в Алтае

КРАСНОЯРСК, 13 авг — РИА Новости. Ветер на месте стоянки туристов, заблокированных в горах Алтая и ожидающих спасателей, стал слабее, но опустился туман, сообщает Сибирский региональный центр МЧС РФ.

В воскресенье туристическая группа из четырех человек подала сигнал SOS с горы Ак-Кем высотой 4,1 тысячи метров в Горном Алтае. На месте их стоянки резко испортилась погода, ветром унесло палатку с вещами и снаряжением. По данным МЧС, травм у заблокированных туристов нет, есть запас продуктов и газа, но самостоятельно спуститься с вершины они не могут из-за физической усталости. Экстренно помочь туристам не позволяла погода — в горах шел дождь, переходящий в снег, был сильный ветер.

В понедельник вертолет МЧС вылетел из Кемерово в Горно-Алтайск для спасения людей, как только позволит погода. Вертолет может приземлиться на горе Белуха на высоте 3300 метров, туристы находятся почти на тысячу метров выше.

"На сегодняшний день синоптики прогнозируют в Республике Алтай слабые осадки и ветер до 10 метров в секунду. Известно также, что в горах ветер стих, потеплело, но опустился туман", — информируют спасатели.

По их данным, утром состоялся очередной сеанс связи с туристами. Их самочувствие удовлетворительное. "В районе, где планируется спасательная операция, низкая облачность. Ждём прибытия вертолёта и разрешения на вылет. Вылет в горы возможен только по погодным условиям. В горах вертолёт сможет сесть на площадку у озера Аккемское, от которого до места стоянки группы перепад высоты ещё более 2 тысяч метров", — цитирует Сибирский региональный центр МЧС начальника Алтайского поисково-спасательного отряда Владимира Овсиенко.

Он отметил, что маршрут, которым шла группа, ледово-скальный, один из самых сложных в горах Алтая, предстоит сложная работа по спасению.