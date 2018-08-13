Самолет Ил-76 и три вертолета МЧС возобновили тушение пожара около Ялты

ЯЛТА, 13 авг — РИА новости. Самолет Ил-76 МЧС России и три вертолета Ми-8 с наступлением утра возобновили тушение природного пожара в заповеднике у Ялты, сказал РИА Новости помощник начальника крымского управления МЧС Владимир Иванов.
"Самолет Ил-76 с водосбросным устройством в 7 утра вылетел из Симферополя в направлении Ялты, чтобы произвести сброс воды на пожар в ущелье Уч-Кош. Также начали работу три вертолета Ми-8. Задача – полная ликвидация пожара", — рассказал агентству Иванов.
В 7.15 понедельника Ил-76 сбросил 42 тонны воды и сейчас возвращается в аэропорт Симферополя для новой заправки. Огонь продолжают тушить с вертолетов, в тушении задействованы сотрудники лесхоза, МЧС, Росгвардии и волонтеры.