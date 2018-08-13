В Горно-Алтайск для спасения туристов вылетел вертолет МЧС

БАРНАУЛ, 13 авг — РИА Новости. Вертолет МЧС России вылетел из Кемерово в Горно-Алтайск для дальнейшего спасения четырех туристов, заблокированных в горах, сообщил РИА Новости в понедельник представитель главного управления МЧС РФ по региону.

В воскресенье поступил сигнал SOS из Усть-Коксинского района республики Алтай, где туристическая группа из четырех человек терпит бедствие на вершине Ак-Кем высотой 4,1 тысячи метров.

"В 10.00 местного времени (06.00 мск) вылетел вертолет из Кемерово в республику Алтай, где будет дожидаться нормализации погоды. Как только погода позволит проводить спасательные работы, пять спасателей вылетят к месту спасения", — сказал представитель.

По его словам, вертолет может приземлиться на горе Белуха на высоте 3300 метров, туристы находятся на тысячу метров выше.

"Туристы на связи со спасателями, у них имеется горелка и хороший запас продуктов. Мужчины, заблокированные в горах — опытные туристы, но большинство альпинистского снаряжениям потеряли во время укрытия", — резюмировал представитель.