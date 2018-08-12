С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двух вандалов, установивших мангал на Медном всаднике на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудники полиции задержали двух вандалов, установивших мангал на Медном всаднике… В их отношении составлены административные протоколы по (статье. — Прим. ред.) "Мелкое хулиганство". Правонарушители обязаны заплатить штраф в размере 500 рублей", — говорится в сообщении.
Полиция отмечает, что одному из задержанных 20 лет, другому — 32 года.
В воскресенье об акте вандализма на Сенатской площади сообщил и Государственный музей городской скульптуры на своей странице в Facebook, опубликовав фотографии хулиганов.
"По отношению к Медному всаднику совершен акт вандализма. Группа молодых людей забралась на памятник Петру Первому и пыталась установить на нем мангал… Трудно поверить, что кому-то могло прийти в голову совершить такой поступок. Лица людей, для которых великое искусство и культурное наследие страны не значат ничего, — на фотографиях", — говорится в сообщении.