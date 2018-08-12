С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двух вандалов, установивших мангал на Медном всаднике на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как уточняет полиция, инцидент произошел 5 августа, когда в отделение МВД в Адмиралтейском районе поступило сообщение, что на скульптуру Медного всадника забрались два молодых человека, и полицейские выехали на место происшествия.

"Сотрудники полиции задержали двух вандалов, установивших мангал на Медном всаднике… В их отношении составлены административные протоколы по (статье. — Прим. ред.) "Мелкое хулиганство". Правонарушители обязаны заплатить штраф в размере 500 рублей", — говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что одному из задержанных 20 лет, другому — 32 года.

В воскресенье об акте вандализма на Сенатской площади сообщил и Государственный музей городской скульптуры на своей странице в Facebook, опубликовав фотографии хулиганов.

"По отношению к Медному всаднику совершен акт вандализма. Группа молодых людей забралась на памятник Петру Первому и пыталась установить на нем мангал… Трудно поверить, что кому-то могло прийти в голову совершить такой поступок. Лица людей, для которых великое искусство и культурное наследие страны не значат ничего, — на фотографиях", — говорится в сообщении.