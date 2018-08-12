На Чукотке нашли убитого краснокнижного белого медведя

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Убитый белый медведь найден в воскресенье на побережье Чукотского моря, заявил РИА Новости эксперт по сохранению белого медведя Виктор Никифоров.

"Сегодня, 12 августа, наблюдатели из села Рыркайпий, совершая объезд побережья Чукотского моря, обнаружили в 23 километрах к западу от села погибшего молодого белого медведя — охраняемого вида, занесенного в Красную книгу России", — сказал Никифоров.

По его словам, примерный возраст зверя — 2,5 года. По состоянию шкуры наблюдатели предположили, что белый медведь был застрелен, на теле обнаружены два отверстия, похожие на пулевые ранения. Они также выразили надежду, что органы МВД Чукотки приложат все силы, чтобы обнаружить виновных в деле этого и других погибших белых медведей.

"Прошедший 2017 год дал нам рекордные цифры по обнаружению фактов браконьерства на белого медведя. На Чукотке в Провиденском районе полиция обнаружила в контейнере сразу шесть шкур белого медведя, также шкуры всплывали в Хабаровске и Амурской области. Кроме того, останки шести погибших белых медведей были найдены на Ямале", — добавил Никифоров.