В Подмосковье детей, пострадавших в ДТП, выписали из больницы

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Дети, пострадавшие в ДТП в Наро-Фоминском районе Подмосковья в субботу, выписаны из больницы, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Московской области.

Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РИА Новости сообщили, что шесть детей пострадали в Наро-Фоминском районе Московской области из-за съезда в кювет микроавтобуса, водитель которого умер за рулем. Дети доставлены в районную больницу. Микроавтобус ехал из пансионата, смерть водителя, по данным полиции, не связана с ДТП.

По данным следствия, 11 августа около 10 часов на одной из автодорог в Наро-Фоминском районе 52-летний водитель, управляющий микроавтобусом "Фольксваген Каравелла", ехал из дома отдыха до железнодорожной станции "Нара". Во время движения водителю стало плохо и он съехал в кювет. В результате ДТП шестеро детей получили незначительные повреждения, а водитель автобуса скончался на месте происшествия, сообщили в СК.

"С детьми работал психолог. По его заключению, все они чувствовали себя хорошо и могли продолжить свой путь. В настоящий момент дети отпущены из больницы", — говорится в сообщении.