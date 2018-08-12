Самолет-амфибия Бе-200 вылетел тушить природный пожар рядом с Ялтой

ЯЛТА, 12 авг — РИА Новости. Самолет-амфибия Бе-200 вылетел из Геленджика для борьбы с природным пожаром в ущелье Уч-Кош над Ялтой, сообщил РИА Новости помощник начальника крымского управления МЧС России Владимир Иванов.

Пожар в горнолесном заповеднике над Ялтой начался днем в субботу. По данным ГУ МЧС Крыма, площадь пожара на 15.00 мск составляла 19 гектаров, тушение осложняется сложным рельефом местности и ветром. Ранее в Крым из Москвы для тушения пожара в лесу над Ялтой вылетел самолет МЧС ИЛ-76 с водосбросным устройством. На тушении пожара с утра задействовано три вертолета МЧС Ми-8.

"В 16.50 из Геленджика в Ялту вылетел самолет Бе-200. Самолет Ил-76 с водосбросными устройствам сейчас завершает заправку водой в аэропорту Симферополя и вскоре вылетит в направлении Ялты", — сказал Иванов.

По состоянию на 15.00 мск в работе по ликвидации природного пожара было задействовано 478 человек и 58 единиц техники, из которых от МЧС России 290 человек личного состава, в том числе 3 воздушных судна — вертолеты МИ-8 МЧС России. Вертолеты на 16.00 произвели 62 сброса воды общим объемом более 200 тонн, сказал Иванов.

В тушении пожара принимают участие сотрудники лесного хозяйства, Ялтинского горно-лесного заповедника, АСО "Крым-спас" и ГКУ РК "Пожарная охрана Крыма", Росгвардии, 58 волонтеров. На помощь пришли также коллеги из Севастополя — 50 человек личного состава и 9 единиц техники МЧС Севастополя. Угрозы населенным пунктам нет, сообщили в МЧС, тушение пожара продолжается.