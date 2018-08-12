Самолет МЧС вылетел в Крым для борьбы с огнем в лесу рядом с Ялтой

ЯЛТА, 12 авг — РИА новости. Самолет ИЛ-76 с водосбросным устройством вылетел в Крым из Москвы для тушения пожара в лесу над Ялтой, сказал РИА Новости помощник начальника крымского управления МЧС России Владимир Иванов.

Пожар в горнолесном заповеднике над Ялтой, который начался днем в субботу, с утра воскресенья тушат два вертолета с водосливными устройствами. К полудню воскресенья вертолеты совершили 300 сбросов воды объемом 150 кубометров. По данным лесхоза, которые озвучили в пресс-службе ГУ МЧС Крыма, площадь пожара на 9.15 мск составляла 15 гектаров. Позже, по словам главы городской администрации Ялты Алексея Челпанова, она составляла 75 гектаров.

"Самолет ИЛ-76 МЧС России вылетел из Москвы в Крым для тушения пожара", — сказал Иванов.

В тушении пожара принимают участие около 400 человек: спасатели, лесники, бойцы Росгвардии, добровольцы. Угрозы населенным пунктам нет, сообщили в МЧС.