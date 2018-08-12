В Москве завели дело на мужчину, ранившего двух полицейских

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на мужчину, который ранил двух сотрудников полиции в ходе его задержания на юго-востоке Москвы, сообщает старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что ночью 11 августа в полицию поступила информация о попытке кражи из магазина по адресу Волгоградский проспект 105. Там располагается круглосуточный продуктовый магазин. Во время задержания мужчина оказал сопротивление и нанес двум сотрудникам правопорядка раны острым предметом. Добавляется, что полицейские применили табельное оружие. Они и нападавший были госпитализированы в больницу. Один из сотрудников находится в тяжелом состоянии.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве по факту нападения на сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по статье… "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия в отношении представителя власти", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения разрешения врачей с правонарушителем будут проведены следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.