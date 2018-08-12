На востоке Крыма произошло два ДТП, есть пострадавшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Две аварии с участием пяти автомобилей произошли на востоке Крыма в районе Феодосии, есть пострадавшие, сообщает крымское управление МЧС РФ.

Обе аварии произошли утром в воскресенье 12 августа на трассе Симферополь — Керчь.

Первая авария — с участием трех автомобилей за пределами села Насыпное, вторая — с участием двух автомобилей в поселке Приморское.

"В результате ДТП имеются пострадавшие", — говорится в сообщении.

Спасатели напоминают всем жителям и гостям полуострова о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и быть крайне внимательными.

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