На востоке Крыма произошло два ДТП, есть пострадавшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Две аварии с участием пяти автомобилей произошли на востоке Крыма в районе Феодосии, есть пострадавшие, сообщает крымское управление МЧС РФ.
Обе аварии произошли утром в воскресенье 12 августа на трассе Симферополь — Керчь.
Первая авария — с участием трех автомобилей за пределами села Насыпное, вторая — с участием двух автомобилей в поселке Приморское.
"В результате ДТП имеются пострадавшие", — говорится в сообщении.
Спасатели напоминают всем жителям и гостям полуострова о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и быть крайне внимательными.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>