В Новосибирске автомобиль врезался в киоски

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Водитель автомобиля Mercedes-Benz в воскресенье утром врезался в торговые киоски в Октябрьском районе Новосибирска, по предварительной информации, один человек погиб и трое пострадали, сообщается на сайте Главного управления МВД по Новосибирску.

"Сегодня в 4.45 утра 23-летний водитель, управляя автомобилем "Mercedes-Benz", двигался со стороны ул. Ленинградской в сторону ул. Московской. По неизвестной пока причине напротив дома 62 по улице Никитина совершил наезд на торговые киоски", — говорится в сообщении.

В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены водитель автомобиля, его пассажир, а также продавец одного из киосков. Кроме того, неустановленный мужчина от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, а также личности участников аварии.