ФСИН опровергла сообщения о том, что Сенцов покинул колонию

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний опровергла сообщения о том, что осужденный за подготовку терактов в Крыму Олег Сенцов покинул колонию.

Журналист Виктория Ивлева ранее написала в Facebook , что Сенцов вечером в субботу вылетел из Салехарда.

"Информация о том, что осужденный Сенцов О. Г. якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности", — сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму. Сообщника Сенцова Александра Кольченко осудили на десять лет лишения свободы. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.

В середине мая Сенцов объявил голодовку. Он находится под постоянным наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов лабытнангской городской больницы.