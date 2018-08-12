На юго-востоке Москвы неизвестный ранил двух полицейских

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. На востоке Москвы мужчина попытался ограбить магазин, при этом он ранил двух полицейских, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

В полицию поступила информация о попытке кражи из магазина по адресу Волгоградский проспект, 105 — там располагается круглосуточный продуктовый магазин. Прибывшим на место полицейским злоумышленник оказал сопротивление и нанес двум сотрудникам раны острым предметом.

Полицейские применили табельное оружие. Мужчину задержали.

Полицейских и нападавшего госпитализировали, информации об их состоянии пока нет.