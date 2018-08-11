В Волгограде продлили домашний арест владельцу пристани после гибели людей

ВОЛГОГРАД, 11 авг – РИА Новости. Волгоградский суд продлил до 12 ноября меру пресечения в виде домашнего ареста Леониду Жданову – владельцу лодочной станции на Волге, откуда вышел катамаран, столкнувшийся с баржей, что привело к гибели 11 человек, сообщил РИА Новости его адвокат Николай Висков.

Вечером 11 июня на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек, 11 из них погибли, в том числе несовершеннолетний, пятеро спасены.

По подозрению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, которое повлекло смерть людей, был задержан владелец лодочной станции ООО "Пристань" Леонид Жданов. По версии следствия, он не предотвратил выход на воду катамарана.

Центральный районный суд 14 июня избрал Жданову меру пресечения в виде ареста на два месяца. Решение было обжаловано, и Жданова из СИЗО перевели под домашний арест до 12 августа. Мера пресечения была продлена до ноября.

"Меру пресечения в виде домашнего ареста продлили до 12 ноября 2018 года, и до этого срока продлено следствие. Мы подали апелляционную жалобу на это решение суда. Дату рассмотрения еще не назначили", — сказал РИА Новости адвокат владельца станции Николай Висков.