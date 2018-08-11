В Волгограде продлили домашний арест владельцу пристани после гибели людей

ВОЛГОГРАД, 11 авг – РИА Новости. Волгоградский суд продлил до 12 ноября меру пресечения в виде домашнего ареста Леониду Жданову – владельцу лодочной станции на Волге, откуда вышел катамаран, столкнувшийся с баржей, что привело к гибели 11 человек, сообщил РИА Новости его адвокат Николай Висков.
По подозрению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, которое повлекло смерть людей, был задержан владелец лодочной станции ООО "Пристань" Леонид Жданов. По версии следствия, он не предотвратил выход на воду катамарана.
"Меру пресечения в виде домашнего ареста продлили до 12 ноября 2018 года, и до этого срока продлено следствие. Мы подали апелляционную жалобу на это решение суда. Дату рассмотрения еще не назначили", — сказал РИА Новости адвокат владельца станции Николай Висков.