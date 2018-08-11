Попавшие в ДТП в Подмосковье дети возвращались из санатория в Нижний Тагил

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Дети, попавшие в ДТП в Подмосковье, возвращались из санатория "Бекасово" в Нижний Тагил, семнадцать из них не получили никаких повреждений, они с сопровождающим едут в Москву, сообщили в министерстве образования Московской области.

Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РИА Новости сообщили, что шесть детей пострадали в Наро-Фоминском районе Московской области из-за съезда в кювет микроавтобуса, водитель которого умер за рулем. Дети доставлены в районную больницу. Микроавтобус ехал из пансионата, смерть водителя, по данным полиции, не связана с ДТП.

"Двадцать три ребёнка отдыхали в Бекасовском санатории. Автобусом, в котором было 23 ребёнка и 2 сопровождающих, их везли на станцию Нара для того, чтобы посадить в электричку, отправить в Москву — в 16.00. Билеты на поезд до Нижнего Тагила. Дети из Нижнего Тагила. 17 детей не получили никаких повреждений, они сейчас с сопровождающим едут в электричке в Москву", — говорится в сообщении.