Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с авиадебоширом в Хабаровске

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать жесткую оценку происшествию с авиадебоширом, который сломал скамейку в дежурной части аэропорта после снятия с рейса Хабаровск — Красноярск за агрессивное поведение, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По информации СМИ, 9 августа пассажир авиалайнера сообщением Хабаровск — Красноярск, находясь на борту воздушного судна, начал вести себя агрессивно, пытался проникнуть в кабину пилотов при подготовке ко взлету самолета. Мужчину доставили в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту города Хабаровска, где он продолжил агрессивное поведение и оскорбление полицейских. По данному факту… возбуждено уголовное дело", — сообщила она.

Петренко подчеркнула, что председатель СК России поручил подчиненным сотрудникам тщательным образом разобраться в случившемся и дать принципиально жесткую правовую оценку действиям авиадебошира.

Также она добавила, что следствием были незамедлительно предприняты меры по установлению местонахождения и розыску буйного пассажира, по итогу которых он был задержан в городе Красноярске. Вскоре он будет доставлен в Хабаровск для избрания меры пресечения.