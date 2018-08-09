В Хабаровске авиадебошир продолжил беспорядки в дежурной части

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Авиадебошир сломал скамейку в дежурной части аэропорта после того, как его сняли с рейса "Хабаровск-Красноярск" за агрессивное поведение, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Поступило сообщение о том, что на борту авиалайнера сообщением Хабаровск-Красноярск пассажир нарушает общественный порядок", — сказала Волк, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

Наряд полиции установил, что 34-летний житель Хабаровского края в салоне самолета перед взлетом вел себя агрессивно, на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения не реагировал и пытался проникнуть в кабину пилотов. После этого агрессивный пассажир был снят с рейса и доставлен в полицию.

"Мужчину доставили в дежурную часть полиции. Сломав скамейку в комнате для задержанных, гражданин начал оскорблять сотрудников полиции. В настоящее время он привлечен к административной ответственности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации", — добавила официальный представитель МВД РФ.