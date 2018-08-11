В Подмосковье столкнулись фура и шесть легковушек

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Один человек погиб и ещё четверо ранены в результате столкновения фуры и шести легковых машин на трассе в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.

"В районе Большого бетонного кольца на трассе А108 в Ступинском районе произошло ДТП с участием грузового автомобиля с полуприцепом и шестью легковыми автомобилями. В результате один человек погиб, ещё четверо получили ранения различной степени тяжести", — пояснили в пресс-службе.

Обстоятельства ДТП уточняются, на месте работает следственно-оперативная группа.