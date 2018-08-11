НАЛЬЧИК, 11 авг — РИА Новости. Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста из Австрии, который скончался во время восхождения из-за остановки сердца, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что в 05.20 мск в субботу на Эльбрусе в районе Гара-Баши на высоте 5000 метров при восхождении у одного из членов группы из Австрии произошла остановка сердца. На место происшествия вышли четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Спасатели эвакуировали тело погибшего альпиниста из Австрии в поселок Терскол и передали представителям правоохранительных органов", — говорится в сообщении.