Замглавы Оренбурга арестовали за получение взятки в два миллиона рублей

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Замглавы Оренбурга Геннадий Борисов арестован по обвинению в получении взятки в размере двух миллионов рублей, сообщает СК РФ в мессенджере "ТамТам".

Ранее СК сообщал, что Борисов был задержан при получении взятки в размере двух миллионов рублей за покровительство в сфере строительства, ему предъявлено обвинение.

"По ходатайству следствия суд арестовал заместителя главы города Оренбурга Геннадия Борисова, обвиняемого в получении взятки в два миллиона рублей", — говорится в сообщении.

По данным следственного управления СК РФ по Оренбургской области, заместитель главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов 8 августа лично получил от генерального директора коммерческой организации взятку в размере 2 миллионов рублей за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города. После получения взятки Борисов был задержан с поличным правоохранителями. Было возбуждено уголовное дело.