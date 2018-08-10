Сбивший пешеходов в Мытищах водитель автобуса заявил о неисправности машины

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Водитель автобуса, сбивший трех пешеходов в Мытищах, рассказал, что в день ДТП жаловался механику предприятия на неисправность машины.

Ранее в полиции сообщили РИА Новости, что автобус наехал на трех пешеходов в Мытищах в районе Шараповского проезда, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. ЧП произошло рядом с автовокзалом. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, отметили в подмосковном главке МВД. Водитель задержан. Возбуждены уголовные дела о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Машина заглохла, тормоз отказал — не мог остановить машину… Днем (до аварии) еще раз позвонил механику и сказал, что машина глушится. Механик приехал, дотащил меня на буксире в гараж, посмотрел и сказал, что автобус нормально работает и можно выходить на работу", — пояснил водитель в ходе допроса, видео которого агентству предоставили в подмосковном главке МВД.

Задержанный также добавил, что его общий водительский стаж составляет 9 лет, а водителем автобуса (в одной организации) он работает больше года. По словам подозреваемого, перед выходом на работу он прошел обязательное медицинское освидетельствование, а механик проверил техническое состояние автобуса.