В Карелии назвали возможную причину пожара в Успенской церкви

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 авг — РИА Новости. Глава ГУМЧС по Карелии Сергей Шугаев предположил, что Успенская церковь XVIII века в Кондопоге сгорела в результате поджога, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"Сергей Александрович (Шугаев) предположил, что это поджог. Однако это пока не точно, на месте работают специалисты", — сказал представитель пресс-службы ведомства.

Ранее ГУМЧС по Карелии сообщало, что здание храма сгорело полностью, пожар ликвидирован. При тушении огня пострадал один из брандмейстеров. Полиция республики начала проверку. В Карельской и Петрозаводской епархии одной из возможных причин возгорания назвали неосторожные действия туристов. Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что делать выводы о причинах пожара преждевременно. На месте ЧП работают криминалисты Следственного комитета.

Власти Карелии заявили, что намерены восстановить сгоревший храм.

Церковь Успения Божией Матери была расположена на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога. Храм возвышался на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Храм был памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершавшим эволюцию шатровых храмов Прионежской школы, и одним из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.