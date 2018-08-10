Приговор генералу СК Никандрову огласят 16 августа

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Приговор бывшему первому заместителю начальника столичного главка СК РФ генералу Денису Никандрову по делу о взятке Мосгорсуд огласит 16 августа, сообщил прокурор Игорь Потапов.

"Приговор будет провозглашен 16 августа", — сказал он журналистам в пятницу.

Никандров, по данным источника РИА Новости, обвиняется в получении пятой части от миллиона долларов, полученного, по версии следствия ФСБ, офицерами СК от криминалитета. В числе получателей взятки также значится экс-начальник УСБ СК РФ Михаил Максименко, бывший глава СУСК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко и экс-глава ГСУСК Москвы генерал Александр Дрыманов.

Кроме того, изначально Никандрову, как и остальным офицерам СК, вменяли получение взятки непосредственно от "вора в законе" Шакро Молодого (Захарий Калашов по паспорту), но впоследствии этот эпизод с него сняли.

Генерал заключил сделку со следствием, его материалы были выделены в отдельные производства из большого дела в отношении бывшего главы УСБ СК Михаила Максименко, который уже приговорен к 13 годам колонии. Его подчиненный — Александр Ламонов, который обвинялся в другом эпизоде взяточничества с начальником, заключил досудебное соглашение и получил пять лет колонии со штрафом в 32,5 миллиона рублей.