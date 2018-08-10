Прокурор запросил для генерала СК Никандрова 5,5 года колонии и штраф

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Гособвинитель в пятницу попросил Мосгорсуд назначить бывшему первому заместителю начальника столичного главка СК РФ генералу Денису Никандрову 5,5 лет колонии, штраф в 65 миллионов рублей и лишить звания по делу о взятке, сообщил журналистам прокурор Игорь Потапов.

"Ему вменяется участие в организованной группе совместно с Михаилом Максименко (экс-глава УСБ СК РФ) и Александром Дрымановым (непосредственный шеф Никандрова). Общая сумма взятки, которая была получена при содействии Дмитрия Смычковского, — миллион долларов", — сказал прокурор.

Никандров, по данным источника РИА Новости, обвиняется в получении пятой части от 1 миллиона долларов, полученного, по версии следствия ФСБ, офицерами СК от криминалитета. В числе получателей взятки также значится экс-начальник УСБ СК РФ Михаил Максименко, бывший глава СУСК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко и экс-глава ГСУ СК Москвы генерал Александр Дрыманов.

Кроме того, изначально Никандрову, как и остальным офицерам СК, вменяли получение взятки непосредственно от "вора в законе" Шакро Молодого (Захарий Калашов по паспорту), но впоследствии этот эпизод с него сняли.

Генерал заключил сделку со следствием, его материалы были выделены в отдельные производства из большого дела в отношении бывшего главы УСБ СК Михаила Максименко, который уже приговорен к 13 годам колонии. Его подчиненный — Александр Ламонов, который обвинялся в другом эпизоде взяточничества с начальником, заключил досудебное соглашение и получил пять лет колонии со штрафом в 32,5 миллиона рублей.