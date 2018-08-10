Экс-полковника СК Михаила Максименко обвинили во взятке в миллион долларов

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Бывшего начальника управления собственной безопасности СК Михаила Максименко обвинили в получении взятки в миллион долларов, сообщил прокурор Игорь Потапов.

"По данному эпизоду Максименко предъявлено обвинение", — сказал Потапов.

По версии ФСБ, вместе с Максименко миллион долларов от криминалитета получили бывший первый заместитель начальника столичного главка СК генерал Денис Никандров, бывший глава СУ СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко и экс-глава ГСУ СК Москвы генерал Александр Дрыманов.

Никандров заключил сделку со следствием, его материалы выделили в отдельные производства. Приговор генералу огласят 16 августа.

Дело о коррупции в СК

В апреле Мосгорсуд приговорил за взятки Максименко к 13 годам колонии строгого режима, штрафу в 165 миллионов рублей и лишил звания. Суд запретил экс-полковнику СК на протяжении трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

Изначально Максименко, его бывшему заместителю Александру Ламонову и бывшему первому заместителю начальника московского главка СК Денису Никандрову вменялось получение от вора в законе Шакро Молодого 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" — Андрея Кочуйкова (Итальянец).

В ходе расследования ФСБ возбудила второе дело, из фабулы которого следовало, что офицерам за Итальянца передали 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена Олега Шейхаметова. После этого следствие выделило в отдельное производство дело в отношении Максименко и направило его в суд. Кроме того, Максименко обвиняют в получении 50 тысяч долларов от бизнесмена из Петербурга Бадри Шенгелии за лоббирование возбуждения уголовного дела о краже у него дорогих часов марки Hublot.