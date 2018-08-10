Следствие не предоставило доказательств шпионажа Цуркан, заявил адвокат

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Защита бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан заявила, что следствие не предоставило никаких доказательств, подтверждающих её вину в шпионаже, сообщил журналистам её адвокат Иван Павлов.

"Нет никаких документов, свидетельствующих о том, что Карина совершала какую-либо шпионскую деятельность. Здесь нет никаких доказательств", — заявил Павлов.

Обычно при рассмотрении дел о шпионаже адвокатам дают возможность ознакомиться с секретными документами следствия. Защитники при этом не могут разглашать полученные сведения.

По словам Павлова, его подзащитная трижды давала показания, в которых она указала, что не признает вину. После того, как её защита вошла в дело, никаких следственных мероприятий с ней не проводилось.

Как отметил Павлов, защита будет добиваться освобождения Цуркан.

"Будем добиваться освобождения нашей подзащитной, мы также будем добиваться прекращения уголовного дела против неё", — добавил защитник.

Кроме того, защита направила кассационную жалобу на её арест.

Павлов добавил, что также не решился вопрос о питании фигурантки дела. Цуркан — вегетарианка и не может нормально питаться в СИЗО.

"Нет, вопрос не решился. В рамках сегодняшнего "ГУЛАГа" это не может решиться", — сказал Павлов, отвечая на вопрос РИА Новости.

Ранее суд продлил арест Цуркан на три месяца, до 14 ноября.

Как ранее сообщил Павлов, Цуркан обвиняют в передаче спецслужбам Молдавии данных о российских энергетических компаниях. По словам защитника, Цуркан обвиняют в том, что в августе 2004 года она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года, девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она передала этот документ спецслужбе Молдавии. При этом, как подчеркивает защитник, непонятно где, как и при как обстоятельствах состоялась передача сведений.

По его словам, специалисты, привлечённые ФСБ, пришли к заключению, что сведения в этом документе составляют гостайну. Цуркан себя виновной не считает.

Дело маркировано грифом "совершенно секретно", поэтому о фабуле практически ничего не известно. По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014–2015 годах. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в "сливе" Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".