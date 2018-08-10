СК завел дело после ДТП с автобусом, который сбил трех пешеходов в Мытищах

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с участием рейсового автобуса, который сбил 9 августа в Мытищах трех пешеходов, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", — говорится в сообщении.

Ранее в полиции сообщили РИА Новости, что автобус наехал на трех пешеходов в Мытищах в районе Шараповского проезда, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. ЧП произошло рядом с автовокзалом. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, отметили в подмосковном главке МВД. Водитель задержан. МВД возбудило дело о "нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью", водителю грозит до двух лет лишения свободы.