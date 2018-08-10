В Петербурге байкер сбил ребенка на пешеходном переходе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Девятилетний мальчик получил тяжелые травмы, попав под колеса мотоцикла на регулируемом пешеходном переходе на севере Петербурга, сообщил РИА Новости представитель регионального УГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло в пятницу около 11 утра у дома 108 по проспекту Луначарского.

"Водитель мотоцикла Honda наехал в зоне регулируемого пешеходного перехода на пешехода, мальчика девяти лет. В результате ДТП пешеход в тяжелом состоянии". — сказал собеседник агентства.