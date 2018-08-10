Пожар в Успенской церкви XVIII века в Карелии ликвидировали

Пожар в церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. 10 августа 2018

Пожар в церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. 10 августа 2018

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 авг — РИА Новости. ГУМЧС по Карелии объявило о ликвидации пожара в Успенской церкви XVIII века в Кондопоге, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"Локализация пожара была в 11.15, сейчас пожар ликвидирован", — сказал собеседник агентства.

Ранее ГУМЧС сообщало, что здание храма согрело полностью. При тушении огня пострадал один из брандмейстеров. Полиция Карелии начала проверку.

Церковь Успения Божией Матери расположена на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога. Храм возвышается на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Является памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов Прионежской школы. Это одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.