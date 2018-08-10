Суд приостановил работу детсада в Астрахани, где связывали воспитанников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг – РИА Новости. Суд в Астрахани приостановил работу частного детского сада, где, по данным следствия, воспитанников связывали простынями, из-за отсутствия лицензии и других нарушений, сообщает прокуратура области.

В прокуратуру Советского района Астрахани обратилась местная жительница с заявлением о нарушениях законодательства в частном детском саду. В заявлении женщина указала, что сотрудники используют жестокие методы обращения с детьми и приложила ряд фотографий.

Проверка установила, что детский сад работает без лицензии. Также в учреждении были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. Прокуратура направила в суд иск об устранении нарушений требований законодательства об образовании, лицензировании, пожарной безопасности, эпидемиологического благополучия населения с ходатайством о приостановлении деятельности детского сада.

"Ходатайство прокуратуры удовлетворено, деятельность частного детского сада приостановлена. Рассмотрение искового заявления находится на контроле прокуратуры области", — говорится в сообщении.

Ранее СУСК РФ по региону возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетних".

По версии следствия, местная жительница организовала со своим супругом частный детский сад. С декабря 2016 по август 2018 года подозреваемые заключали с физлицами договоры на оказание услуг "няни". Однако, понимая, что не могут выполнить обязательства по договору, поскольку за малолетними воспитанниками требуется постоянный контроль и уход, в дневное время совместно со своими работниками из числа воспитателей и нянь связывали малолетних воспитанников простынями по рукам и ногам, лишая малышей свободного перемещения, отмечало следствие.