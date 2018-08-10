Ребенка, пострадавшего в аварии в Мытищах, переведут в столичную больницу

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ребенка, пострадавшего в аварии в Мытищах, готовят к переводу в столичную больницу, другой пострадавший находится в реанимации в подмосковной клинике, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ранее в полиции агентству сообщили, что автобус наехал на трех пешеходов в Мытищах в районе Шараповского проезда, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. ЧП произошло рядом с автовокзалом. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, отметили в подмосковном главке МВД.

"В результате наезда автобуса на пешеходов в Мытищах пострадало три человека, среди них двое детей. Двое из них были госпитализированы в Мытищинскую городскую клиническую больницу. На данный момент они находятся в реанимации, получают всю необходимую медицинскую помощь. Готовится перевод одной из пациенток в детскую больницу №9 им. Г. Н. Сперанского в Москве. Третья пострадавшая с легкими травмами от госпитализации отказалась", — говорится в сообщении.