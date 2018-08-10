В Карелии начали проверку после пожара, уничтожившего Успенскую церковь

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 авг – РИА Новости. Министерство внутренних дел по Карелии начало проверку по факту пожара, уничтожившего здание Успенской церкви XVIII века в Кондопоге, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее ГУМЧС по Карелии сообщало, что здание храма согрело полностью, погибших и пострадавших нет.

"Есть сообщение о пожаре, оно зарегистрировано. Сотрудники полиции работают на месте пожара и устанавливают свидетелей происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуально решение. Причина пожара пока неизвестна", — рассказали в пресс-служба МВД.

Церковь Успения Божией Матери расположена на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога. Храм возвышается на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Является памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов Прионежской школы. Это одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.