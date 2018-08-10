ПЕТРОЗАВОДСК, 10 авг – РИА Новости. Пожар, скорее всего, полностью уничтожит Церковь Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии, сообщила РИА Новости сотрудница храма.

"Пожарные рапортуют, что (церковь) вряд ли удастся потушить. На фото (размещены в соцсетях очевидцами) видно, что пожар начался с крыльца и быстро перекинулся на купол", — сказала она.

По информации ГУМЧС по Карелии, сообщение о пожаре поступило в пятницу в 09.33. Погибших и пострадавших нет. В настоящий момент на месте пожара работают 24 человека, шесть единиц техники. Дополнительно к месту ЧП выехали подразделения пяти пожарных частей, а также глава ГУМЧС Сергей Шугаев.

Церковь Успения Божией Матери расположена на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога. Церковь возвышается на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви построено в 1774 оду на закате северного деревянного зодчества. Ее построили в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Успенская церковь является памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов Прионежской школы. Это одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере. Успенский храм является объектом туристского показа. Летом настоятель прихода протоиерей Лев Большаков совершает в церкви богослужения.