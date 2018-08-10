В Мытищах задержали водителя автобуса, сбившего трех пешеходов

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Водитель автобуса, сбивший вечером 9 августа в Мытищах трех пешеходов, двое из которых — несовершеннолетние девушки, задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.

"Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящее время водитель задержан", — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что 29-летнему водителю автобуса грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в полиции агентству сообщили, что автобус наехал на трех пешеходов в Мытищах в районе Шараповского проезда, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. ЧП произошло рядом с автовокзалом. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, отметили в подмосковном главке МВД.