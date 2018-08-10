Смерть двух заключенных в Чите не связана с заявлениями об избиениях

ЧИТА, 10 авг — РИА Новости. Факт обнаружения тел двух заключённых в исправительной колонии №5 (ИК-5) Читы никак не связан с заявлениями об избиениях в колонии после матча Россия — Хорватия, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального следственного управления Егор Марков.
Забайкальский правозащитный центр 1 августа распространил заявление, что осуждённые в ИК-5 пожаловались на избиения, использование электрошокера и слезоточивого газа со стороны охранников, расстроенных проигрышем сборной России в матче с Хорватией во время Чемпионата мира — 2018.
Седьмого августа на объектах промзоны ИК-5 были обнаружены тела двух заключённых. По данным источника РИА Новости, они покончили с собой.
"У нас проводятся две разные проверки. Случаи ничем не связаны между собой, кроме того обстоятельства, что в обоих фигурирует ИК-5 Читы", — сказал Марков.
После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. На данный момент по делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлены обвинения.