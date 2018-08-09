В Тверской области скорая два дня ехала на вызов об инсульте

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по сообщению о том, что машина скорой помощи два дня ехала в деревню под Тверью на вызов к женщине с инсультом, сообщается на сайте СК РФ.

Как сообщалось ранее, житель деревни Черногубово Тверской области Александр Колесов опубликовал на своей странице в социальной сети ВКонтакте информацию о том, как вызывал скорую своей супруге, у которой появились признаки инсульта. Медики отказывали в приезде, давая советы выпить таблетки, называя, по словам Колесова, состояние женщины "ерундой". Спустя два дня мужчина добился, чтобы скорая приехала. Женщине измерили давление, сняли кардиограмму, сделали инъекцию магнезии и порекомендовали завтра же обратиться к терапевту. Утром ее самочувствие ухудшилось. Колесов стал вновь вызывать врачей, однако они не приехали. Мужчина сам отвез супругу в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Женщина экстренно госпитализирована с инсультом.

Как добавляют в региональном СУСК РФ, по сообщению была организована проверка.

"По результатам проведенной проверки по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — говорится в сообщении.

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