Суд арестовал подозреваемых в кражах грузов из поездов на станции Ржев

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест 21 предполагаемого члена банды, воровавшей грузы из поездов на станции Ржев, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайства следователя и избрал в отношении 21 подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.

По данным суда, подозреваемым инкриминируются статьи УК РФ 158 (кража) и 210 (участие в преступном сообществе). Срок ареста, добавила Царева, установлен на 1 месяц 30 суток — до 7 октября. Среди арестованных девять машинистов и помощников машинистов, семь безработных, три стрелка вневедомственной охраны на железнодорожном транспорте, водитель и слесарь ремонтно-подвижного состава.

По данным следствия, с февраля по август 2018 года преступники при содействии работников железной дороги три раза внепланово останавливали железнодорожные составы, вскрывали контейнеры и похищали из них различные грузы. После чего украденные товары на фурах отправлялись на склады в Ржев, а затем продавались.