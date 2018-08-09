СК раскрыл убийство предпринимателя, застреленного в Подмосковье

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена, застреленного в марте 2018 года после тренировки по хоккею в подмосковном Одинцово, сообщает в четверг региональный главк СК России.

Как ранее сообщало следствие, 5 марта около 23.30 предприниматель вышел из ледового дворца после тренировки. Выстрелы раздались, когда мужчина подошел к своей машине. Открыв багажник, он стал убирать спортивную сумку, в этот момент неизвестный в черном как минимум пять раз выстрелил в него сзади практически в упор. Две пули попали в голову.

"В ходе грамотно организованных следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии по Московской области удалось установить и задержать подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 54-летний местный житель", — говорится в сообщении.

Свою вину задержанный отрицает. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняет СК.