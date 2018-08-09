Росгвардия назвала имена погибших в горах Кабардино-Балкарии бойцов

НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Росгвардия назвала имена четверых военнослужащих, которые погибли в результате схода лавины в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что в среду в Черекском районе Кабардино-Балкарии в результате схода лавины во время проведения плановых занятий погибли четверо военнослужащих по контракту. Для установления всех обстоятельств происшествия на место вылетела группа офицеров центрального аппарата Росгвардии. Организована эвакуация погибших военнослужащих. Из-за плохих погодных условий в горах вертолет в четверг не может вылететь, чтобы эвакуировать тела погибших. Решается вопрос о том, чтобы транспортировать их в пешем порядке.

"Старший прапорщик Евгений Когут, 1981 года рождения, старший инструктор по альпинизму инструкторско-методической группы архангельского отряда спецназа Северо-Западного округа войск национальной гвардии, инструктор-методист по альпинизму 3 категории, мастер спорта России по альпинизму", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Когут с детства занимался альпинизмом, принимал участие в международных соревнованиях. За выполнение боевых задач в Северо-Кавказском регионе награжден медалью Жукова. Женат, две дочери (2003 и 2008 годов рождения).

Среди погибших также оказался прапорщик Памир Сеитов, 1987 года рождения, инструктор по горной подготовке взвода спецназа учебного центра Южного округа войск национальной гвардии. Он также неоднократно выполнял боевые задачи в горной местности, удостоен ведомственных наград. У Сеитова остались жена и годовалый сын.

Прапорщик Александр Пекарь, 1983 года рождения, служил в должности старшего инструктора инструкторско-методической группы армавирского отряда спецназа Южного округа войск национальной гвардии. Участвовал в выполнении боевых задач в горной местности, удостоен ведомственной медали "За отличие в службе". Женат, два сына (2016 и 2018 годов рождения).

Разведчик грозненского отряда спецназа Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии, сержант Вадим Арысланов, 1981 года рождения, был холост. Он также являлся инструктором горной подготовки, кандидатом в мастера спорта России по альпинизму. Арысланов — кавалер ордена Мужества, неоднократно принимал участие в ликвидации бандформирований в горной местности Северо-Кавказского региона. "В 2001 году в горах лично уничтожил так называемого эмира Шатуевского района", — уточняет ведомство.