Росгвардия назвала имена погибших в горах Кабардино-Балкарии бойцов

НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Росгвардия назвала имена четверых военнослужащих, которые погибли в результате схода лавины в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии.
"Старший прапорщик Евгений Когут, 1981 года рождения, старший инструктор по альпинизму инструкторско-методической группы архангельского отряда спецназа Северо-Западного округа войск национальной гвардии, инструктор-методист по альпинизму 3 категории, мастер спорта России по альпинизму", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, Когут с детства занимался альпинизмом, принимал участие в международных соревнованиях. За выполнение боевых задач в Северо-Кавказском регионе награжден медалью Жукова. Женат, две дочери (2003 и 2008 годов рождения).
Среди погибших также оказался прапорщик Памир Сеитов, 1987 года рождения, инструктор по горной подготовке взвода спецназа учебного центра Южного округа войск национальной гвардии. Он также неоднократно выполнял боевые задачи в горной местности, удостоен ведомственных наград. У Сеитова остались жена и годовалый сын.
Разведчик грозненского отряда спецназа Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии, сержант Вадим Арысланов, 1981 года рождения, был холост. Он также являлся инструктором горной подготовки, кандидатом в мастера спорта России по альпинизму. Арысланов — кавалер ордена Мужества, неоднократно принимал участие в ликвидации бандформирований в горной местности Северо-Кавказского региона. "В 2001 году в горах лично уничтожил так называемого эмира Шатуевского района", — уточняет ведомство.