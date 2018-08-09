Четыре члена "банды GTA" получили пожизненные сроки

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Московский областной суд приговорил четырех членов "банды GTA" к пожизненному заключению, пятый получил двадцать лет колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Что известно о "банде GTA"
Нападения бандиты совершали на подмосковных автомагистралях. По ночам они заставляли водителей остановиться, пробивая колеса машин при помощи самодельных шипов, убивали жертв и забирали их имущество.
В августе 2017 года в Мособлсуде произошла перестрелка с участием членов банды. Пятеро фигурантов напали на двоих конвоиров, которые сопровождали их в лифте, освободились и завладели оружием. В перестрелке троих подсудимых убили, четвертый впоследствии скончался в больнице.